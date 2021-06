Neem de beste Amazon Luna VPN voor gaming

Wat is Amazon Luna?

Luna is Amazon’s in de cloud gebaseerde gaming dienst. Het biedt een grote hoeveelheid aan games die op een breed scala aan apparaten en web apps gespeeld kan worden — overal waar hogesnelheidsinternet beschikbaar is. Games op Luna kunnen gespeeld worden met een Xbox One controller, DualShock 4 controller, Razer Kishi Universal gaming controller of de specifieke Amazon Luna controller.