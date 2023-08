Het volgende seizoen van de Spaanse La Liga loopt van 12 augustus 2023 t/m 26 mei 2024.

Barcelona, Madrid, Sevilla, Mallorca – allemaal steden met een trotse erfenis die enkele van de beste en meest succesvolle voetbalteams van Spanje omvatten. La Liga levert constant een aantal van de beste voetbalmomenten en verhaallijnen in het Europese voetbal, waaronder de historische El Clásico-wedstrijden tussen Barcelona en Real Madrid. FC Barcelona werd de kampioen van het seizoen 2022/23. Ontdek hier hoe je de beste La Liga-wedstrijden, lokale derby’s en de spannende finale van het seizoen 2023/24 met een VPN live kunt kijken.

Je kunt La Liga wedstrijden streamen met een VPN door slechts een paar eenvoudige stappen te volgen:

Neem ExpressVPN. Maak verbinding met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de omroep die je wilt kijken. Als je bijvoorbeeld een Britse omroep wilt streamen, maak je verbinding met een beveiligde server in Londen. Controleer het schema van de omroep die je wilt kijken, zoals Sky Sports (VK) en zoek de wedstrijd die je wilt streamen. Geniet ervan!

Kijk je op een computer? Voor de beste streamingervaring gebruik je de ExpressVPN browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

La Liga kijken in Nederland

Ziggo Sport

Prijs: vanaf 22,95 EUR per maand

Locatie: Nederland

De sportzender Ziggo Sport heeft in Nederland nog t/m 2029 de uitzendrechten voor de sterkste voetbalcompetitie ter wereld. Stem af op kanaal 14 om je favoriete La Liga-wedstrijden te volgen. Een tv-abonnement met Ziggo GO kost minimaal 22,95 EUR per maand, mogelijk moet je er voor bepaalde sportzenders een Ziggo Sport Totaal-pakket bijnemen (14,95 EUR per maand).

Gratis La Liga kijken

ITVX

Prijs: gratis

Locatie: Verenigd Koninkrijk

ITV is een deal overeengekomen om één La Liga-wedstrijd per maand gratis uit te zenden (de deal loopt tot het einde van het seizoen 2024-25). Ten minste één van de wedstrijden zal worden gespeeld door Barcelona, Real Madrid of Atletico Madrid. Controleer het schema zodat je weet wanneer de wedstrijden uitgezonden worden.

NB: Mogelijk moet je een geldige Britse postcode opgeven (bijv. WC1X 0AA) om je aan te melden voor ITVX.

Andere livestreams van La Liga

ESPN+

Prijs: 10 USD/maand of 100 USD/jaar

Locatie: Verenigde Staten

Kijk elke La Liga wedstrijd live op ESPN+, die ook beschikbaar is in een bundel met Disney+ en Hulu’s on-demand service voor 70 USD/maand.

NB: Mogelijk moet je een geldige Amerikaanse postcode invoeren (bijv. 10001, 48104) om je te abonneren op ESPN+.

Viaplay

Prijs: 15 GBP per maand of 144 GBP per jaar

Locatie: Verenigd Koninkrijk

De totaalpakketten van Viaplay (maandelijks of jaarlijks) omvatten tv series, films, documentaires en live sport, waaronder meer dan 300 La Liga wedstrijden per seizoen. Voetbalfans kunnen ook kijken naar de Coppa Italia, alle Europese kwalificatiewedstrijden voor de UEFA EURO 2024 en FIFA World Cup 2026 gespeeld door Schotland, Wales en Noord-Ierland, evenals de UEFA Nations League en vriendschappelijke wedstrijden tot 2028. In tegenstelling tot het Film & Series-pakket van Viaplay is er geen gratis proefabonnement.

NB: Je hebt mogelijk een creditcard/debetkaart uit het VK nodig om je aan te melden voor NOW. Als je die niet hebt, meld je dan aan via PayPal.

NOW

Prijs: 33 GBP per maand of 12 GBP per dagpas

Locatie: Verenigd Koninkrijk

NOW is de perfecte manier om 11 Sky Sports kanalen contractvrij online te streamen, inclusief alle uitzendingen van het La Liga seizoen 2022-23 op het Sky Sports Football kanaal. Als je maar één wedstrijd wilt zien, kun je kiezen voor een dagkaart om alle actie te zien of gebruik maken van de gratis proefversie van zeven dagen. Controleer het officiële Sky Sports schema om te ontdekken wanneer de wedstrijden worden uitgezonden.

NB: Je hebt mogelijk een creditcard/debetkaart uit het VK nodig om je aan te melden voor NOW. Als je die niet hebt, meld je dan aan via PayPal.

Sky Sports

Locatie: Verenigd Koninkrijk

Sky Sports zal alle wedstrijden van La Liga uitzenden tijdens het seizoen 2022-23. Als je al een Sky-abonnement hebt, kun je de inhoud online streamen via Sky Go.

NB: Je hebt mogelijk een Britse creditcard/bankpas nodig om je aan te melden voor Sky Sports, evenals speciale apparatuur.

Optus Sport

Prijs: 25 AUD per maand of 200 AUD per jaar

Locatie: Australië

Australische kijkers kunnen elke wedstrijd van La Liga live en on-demand kijken met Optus Sport. De Australische omroep heeft ook de exclusieve rechten in Australië voor het 2023 FIFA wereldkampioenschap vrouwen en biedt ook livestreams van Premier League wedstrijden.

NB: Je hebt mogelijk een Australisch telefoonnummer nodig om je te abonneren op Optus Sport.

TSN+

Prijs: 8 CAD per dag, 20 CAD per maand of 200 CAD per jaar

Locatie: Canada

Het online streamingplatform TSN+ heeft de rechten om La Liga-wedstrijden in Canada live te streamen. Helaas biedt TSN geen gratis proefversie. De service stelt gebruikers echter wel in staat om een pas voor één dag te kopen – handig als je alleen een bepaalde wedstrijd wilt kijken. Controleer het uitzendschema om te zien wanneer wedstrijden live worden gestreamd.

NB: Je hebt mogelijk een creditcard van Canada nodig om je aan te melden voor TSN+.

La Liga standen en hoogtepunten kijken

YouTube

Volg de actie en de beste doelpunten van elke wedstrijd op het officiële La Liga YouTube kanaal.

Datum Evenement 12 augustus 2023 – juni 2024 La Liga seizoen 2023/24 oktober 2023 – mei 2024 Copa del Rey 2023/24

La Liga: wedstrijden 2023/24

Er is geen grotere gebeurtenis op de Spaanse voetbalkalender dan de El Clásico tussen Real Madrid en Barcelona. Zorg ervoor dat je de data en aftraptijden een paar dagen voor de wedstrijd controleert, want deze variëren van week tot week.

Datum Wedstrijd 3 augustus 2023 Sevilla vs. Betis 24 september 2023 Atlético Madrid vs. Real Madrid 29 oktober 2023 Real Madrid vs. FC Barcelona 26 februari 2024 Real Madrid vs. Atlético Madrid 21 april 2024 Barcelona vs. Real Madrid 28 april 2024 Betis vs. Sevilla

Naar welke van deze topwedstrijden in La Liga kijk jij het meest uit? Laat hieronder een reactie achter!

