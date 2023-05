De zoektocht naar ’s werelds beste Esports spelers is officieel begonnen! De Olympic Esports Series 2023 is op 1 maart van start gegaan met de strijd tussen professionele en amateurspelers in negen virtuele sporten: boogschieten, honkbal, schaken, wielrennen, dans, motorsport, zeilen, taekwondo en tennis. De actie zal doorgaan tot de inaugurele Olympische Esports Week, een meerdaags toernooi dat van 22 tot 25 juni 2023 in Singapore wordt gehouden. Hoewel Esports geen showcase sport zal zijn op de Olympische Zomerspelen van 2024, markeert het nieuwe toernooi toch een enorme mijlpaal in de voortdurende groei van de sport.

Op deze pagina vind je informatie over hoe je de Olympic Esports Series 2023 kunt kijken met behulp van een VPN.

Datum 22 t/m 25 juni 2023 Locatie Singapore Spelen Boogschieten, honkbal, schaken, fietsen, dans, motorsport, zeilen, taekwondo en tennis Waar kijk je het gratis Olympics.com

How kijk je Olympic Esports Series 2023 met een VPN

Als je hoopt de Olympic Esports Series 2023 te kunnen volgen met een VPN, heb je geluk! Fans kunnen de Olympic Esports Series 2023 gratis bekijken op Olympics.com.

Veel kijkplezier!

Welke spelen vinden er plaats op de Esports Olympics?

De Olympic Esports Series 2023 bevat negen virtuele sporten: boogschieten, honkbal, schaken, wielrennen, dans, motorsport/racing, zeilen, taekwondo en tennis. Gran Turismo is het meest herkenbare videospel, hoewel sommige honkbalfans misschien ook bekend zijn met de Power Pros-serie.

Hieronder vind je een volledige lijst van elke sport, samen met het spel dat de deelnemers zullen spelen tijdens de Esports Series.

Boogschieten (Tic Tac Bow)

Honkbal (WBSC eBASEBALL™: POWER PROS)

Schaken (Chess.com)

Wielrennen (Zwift)

Dansen (JustDance)

Motorsport (Gran Turismo)

Zeilen (Virtual Regatta)

Taekwondo (Virtual Taekwondo)

Tennis (Tennis Clash)

Een aantal games, waaronder Tennis Clash en JustDance, zijn gratis om te spelen. Hoe verhoud jij je tegenover ’s werelds beste Tic Tac Bow-spelers?

Waarom valt Esports onder Olympische Spelen?

De competitieve videogamescene — en het stigma van het urenlang oefenen om topgamer te worden — zijn de afgelopen tien jaar radicaal veranderd. Volgens Statista werd de wereldwijde Esports-markt in 2022 geschat op iets meer dan 1,38 miljard USD. Zoals Puff Daddy ons ooit vertelde, het gaat allemaal om de Benjamins!

Opmerkelijk genoeg omvatten de Esports Series geen traditionele eSports zoals League of Legends, Super Smash Bros of Overwatch. Ook populaire sportgames als NBA 2K (basketbal), FIFA (voetbal) en MLB The Show (honkbal) zijn uitgesloten. In plaats daarvan koos het IOC voor verschillende free-to-play mobiele games, een genre dat internationaal veel populairder is dan in de Verenigde Staten.

In een verklaring aan Digiday vertelde het IOC dat het zich op games zou richten die aansluiten bij de Olympische Waarden, waaronder “inclusiviteit van deelname, zoals technische toegangsbarrières, de gendersplitsing van het spelersbestand en het vermijden van persoonlijk geweld, tegen de achtergrond van de missie van het IOC om de wereld te verenigen in vreedzame competitie.”

