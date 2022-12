Het WK darts 2022/23 vindt plaats van 15 december t/m 3 januari in het Alexandra Palace in Londen. Peter Wright is regerend kampioen, maar ook Gerwyn Price en Michael van Gerwen zijn in de running voor de Sid Waddell Trophy.

Lees verder om te ontdekken hoe je darts live kunt kijken met ExpressVPN.

Gratis het WK darts livestreamen op VTM GO

Prijs: gratis

In België zendt het Vlaamse VTM GO darts-wedstrijden uit. Die kan je gratis online bekijken als je je registreert op de website.

Het WK darts live kijken op Viaplay

Prijs: 13,99 EUR per maand

Je kan in Nederland dartsevenementen livestreamen met Viaplay, de Europese online streamingdienst die verschillende spraakmakende dartstoernooien uitzendt.

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in Nederland Ga naar Viaplay en meld je aan. Geniet van de livestream!

Kijk je liever op het grote scherm? Lees meer over alle manieren om darts op tv te kijken met ExpressVPN.

Livestreams volgen van het WK darts op PDCTV

Prijs: 10 GBP per maand of 60 GBP per jaar

De officiële PDC-website biedt de PDCTV-HD-streamingdienst aan. Alle belangrijke tv-evenementen van de PDC worden live online uitgezonden (buiten het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Ierland en Nederland) via PDCTV-HD.

Om de streams veilig te bekijken met de beste snelheden:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie waar PDCTV beschikbaar is, bijv. in Frankrijk Ga naar de website van PDCTV en meld je aan. Mis geen moment van de actie!

Cazoo WK darts kijken op Sky Sports

Prijs: 39,99 USD per maand

Kijkers in het Verenigd Koninkrijk kunnen alle grote dartstoernooien volgen op Sky Sports dat er de exclusieve tv-rechten voor heeft. Je kan er onder andere het WK darts en de Premier League Darts livestreamen.

Om darts te kijken op Sky Sports:

Neem ExpressVPN. Verbind met een veilige serverlocatie in het Verenigd Koninkrijk Meld je aan voor Sky Go. Je hebt mogelijk een Britse creditcard/debetkaart nodig om je aan te melden. Geniet van de livestream!

WK darts-livestreams kijken op DAZN

Prijs: varieert

Je kan dartsevenementen live volgen op DAZN. DAZN accepteert alleen lokale creditcards/debetkaarten, maar je kan je ook aanmelden via PayPal.

Om darts te kijken op DAZN:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in de VS, Canada, Italië of Duitsland. Ga naar de website van DAZN en meld je aan. Volg je favoriete dartstoernooi!

Dartsnieuws, uitslagen en hoogtepunten op het PDC YouTube-kanaal

Ontdek het laatste dartsnieuws, uitslagen, interviews en andere hoogtepunten op het officiële PDC darts YouTube-kanaal:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie naar keuze. Ga naar het officiële PDC YouTube-kanaal. Geniet ervan!

Dartstoernooien en standen

De PDC organiseert verschillende dartstoernooien zoals de jaarlijkse PDC World Darts Championship (het WK darts), de World Matchplay, World Grand Prix, UK Open, Premier League en Grand Slam. De PDC heeft een eigen wereldranglijst, gebaseerd op de prestaties van de spelers. De PDC Order of Merit is gebaseerd op het prijzengeld dat over een periode van twee jaar is gewonnen door spelers in rankingtoernooien. De top 10 spelers in de Order of Merit van dit jaar zijn:

Gerwyn Price Peter Wright Michael van Gerwen Michael Smith Luke Humphries Rob Cross Jonny Clayton James Wade Danny Noppert Nathan Aspinall

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om auteursrechten te omzeilen. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van ExpressVPN en uw contentprovider voor meer informatie.