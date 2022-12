WK 2022: beste voetbalfilms en -series om te checken

Voor wie tijdens het WK voetbal in Qatar maar niet genoeg kan krijgen van de sport, zetten we de beste voetbalfilms en -series die je nu kunt streamen op een rijtje. Van komedies tot documentaires en inspirerende drama’s: ontdek onze speciale selectie voor voetbalfans.

Grappige voetbalfilms

Intense voetbalfilms

Biopics over voetbal

Inspirerende voetbalfilms

Voetbalfilms voor kinderen

Voetbaldocumentaires

Voetbalseries

Kicking and Screaming (2005)

Als kind kon Phil nooit voldoen aan de verwachtingen van zijn vader, een sportcoach. Maar wanneer hij zelf coach wordt van het voetbalteam van zijn niet zo sportieve zoon, beseft hij dat hij meer op zijn vader lijkt dan hij dacht.

Cast: Will Ferrell, Robert Duvall, Josh Hutcherson

IMDb-score: 5,6

Waar te streamen: Prime Video

Fever Pitch (1997)

Deze film is gebaseerd op de memoires van Nick Hornby. Een door Arsenal geobsedeerde leraar wordt verliefd, maar worstelt om zijn liefde voor voetbal te combineren met zijn liefdesleven.

Cast: Colin Firth, Ruth Gemmell

IMDb-score: 6,7

Waar te streamen: Prime Video

She’s the Man (2006)

Nadat haar voetbalteam ermee stopt, vermomt Viola zich als haar tweelingbroer en probeert ze zich voor het jongensteam te plaatsen. Ondertussen wordt ze verliefd op Duke, die verliefd is op Olivia, die dan weer verliefd is op Viola’s broer Sebastian. Ja, dit is Driekoningenavond van Shakespeare in de vorm van een tienervoetbalfilm.

Cast: Amanda Bynes, Channing Tatum

IMDb-score: 6,3

Waar te streamen: Prime Video

Mean Machine (2001)

Een Engelse voetbalster belandt in de cel voor het aanvallen van twee politieagenten en ontdekt dat niemand in de gevangenis erom geeft dat hij een beroemdheid is. Hij geeft opnieuw zin aan zijn leven wanneer hij een groep gevangenen leidt in een wedstrijd tegen de gevangenisbewakers.

Cast: Vinnie Jones, Jason Statham

IMDb-score: 6,4

Waar te streamen: Prime Video

Hooligans (2005)

Een Harvard-student wordt onterecht van school gestuurd en verhuist naar Londen om bij zijn zus te wonen. Hij maakt kennis met de gewelddadige onderwereld van het voetbal en sluit zich aan bij de Green Street Elite. Het komt tot een ontknoping als Millwall en West Ham United het tegen elkaar opnemen in een rancuneuze wedstrijd.

Cast: Elijah Wood, Charlie Hunnam, Claire Forlani

IMDb-score: 7,1

Waar te streamen: YouTube, Apple TV

The Football Factory (2004)

Deze film verkent het leven van vier mannen die zich door geweld, drugs en seks bewegen in hun obsessie voor voetbal.

Cast: Danny Dyer, Frank Harper, Tamer Hassan

IMDb-score: 6,8

Waar te streamen: Prime Video (VK)

Pelé: Birth of a Legend (2016)

Deze Amerikaanse biopic schetst Pelé’s opkomst van de sloppenwijken van Sao Paulo tot zijn WK-overwinning op slechts 17-jarige leeftijd (met een cameo van de echte Pelé).

Cast: Vincent D’Onofrio, Diego Boneta, Rodrigo Santoro

IMDb-score: 7

Waar te streamen: Google Play, Pathé Thuis, Prime Video

United (2011)

De “Busby Babes” van Manchester United waren de jongste ploeg ooit die de Football League won, maar acht van hun spelers verloren hun leven na een tragisch vliegtuigongeluk in 1958.

Cast: David Tennant, Dougray Scott, Jack O’Connell

IMDb-score: 7,3

Waar te streamen: Prime Video

Bend it Like Beckham (2002)

Nadat ze Jess in een park heeft zien voetballen, rekruteert fervent voetballer Jules haar voor het vrouwenteam van Hounslow Harriers. Jess verbergt haar ambities om profvoetballer te worden voor haar familie, terwijl Jules op weerstand stuit van haar moeder, die vindt dat haar dochter niet vrouwelijk genoeg is.

Cast: Parminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys Meyers

IMDb-score: 6,7

Waar te streamen: Pathé Thuis, Disney+, HBO Max (VS)

Escape to Victory (1981)

Nazi-officieren organiseren een voetbalwedstrijd tussen het Duitse Nationale Team en een groep geallieerde krijgsgevangenen in het door de Nazi’s bezette Duitsland. De gevangenen gaan akkoord, terwijl het Franse verzet en de Britten de ontsnapping van het team beramen.

Cast: Michael Caine, Sylvester Stallone, Pelé

IMDb-score: 6,6

Waar te streamen: Prime Video, Apple TV (VK)

Offside (2006)

Een kwalificatiewedstrijd voor het WK 2005 tussen Bahrein en Iran brengt Iran in vervoering. Hoewel vrouwen niet live naar de wedstrijd mogen kijken, kopen ze kaartjes en sluipen vermomd als man naar binnen.

Cast: Sima Mobarak-Shahi, Shayesteh Irani, Ayda Sadeqi

IMDb-score: 7,3

Waar te streamen: Prime Video (VS), Viaplay (Zweden)

The Big Green (1995)

Een Britse leraar op uitwisseling op een slecht presterende school in Texas besluit een voetbalteam te coachen met de hulp van een plaatselijke sportheld.

Cast: Steve Guttenberg, Olivia d’Abo, Patrick Renna

IMDb-score: 5,5

Waar te streamen: Disney+

Air Bud: World Pup (2000)

De atletische Golden Retriever Air Bud is terug, deze keer om het op te nemen tegen de voetbalwereld. Er zijn puppies, ontvoeringen en een krachtmeting op het WK vrouwenvoetbal.

Cast: Kevin Zegers, Martin Ferrero, Dale Midkiff, Catlin Wachs

IMDb-score: 4,4

Waar te streamen: Prime Video (VS)

Soccer Dog: The Movie (1999)

Een succesvolle ex-voetballer adopteert een weeskind en wil hem voetbaltraining geven, maar de jongen is niet geïnteresseerd. Alles verandert wanneer een zwerfhond met voetbaltalent bij hem intrekt.

Cast: James Marshall, Olivia d’Abo, Jeremy Foley

IMDb-score: 3,1

Waar te streamen: Prime Video (VS)

Diego Maradona (2019)

Deze documentaire met nooit eerder vertoonde beelden viert de carrière van Diego Maradona: de sterspeler van Argentinië en clubs als SSC Napoli.

Cast: Diego Maradona

IMDb-score: 7,7

Waar te streamen: HBO Max, Videoland, Netflix, Prime Video

The Two Escobars (2010)

Andres Escobar was de grootste voetbalster van Colombia. Pablo Escobar was de machtigste drugsbaron ter wereld. Hoewel ze niets met elkaar te maken hebben, zijn de twee verbonden door het geld dat Pablo Escobar in het nationale team stak. Escobar scoorde een eigen doelpunt op het WK voetbal van 1994, waardoor zijn team werd uitgeschakeld en hijzelf, schokkend genoeg, werd vermoord.

Cast: Maria Ester Escobar, Alexis Garcia V.

IMDb-score: 8,1

Waar te streamen: Disney+

The Class of ’92 (2013)

Zes jonge voetballers komen in 1992 bij Manchester United en worden in de daaropvolgende zeven jaar wereldsterren.

Cast: David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil Neville, Gary Neville

IMDb-score: 8

Waar te streamen: Viaplay

Ted Lasso (2020)

De Amerikaanse voetbalcoach Ted Lasso trekt naar Londen waar hij het falende AFC Richmond vooruit moet helpen. Eén probleem: hij kent niets van voetbal. Maar dat lijkt hij goed te maken met zijn ongewone technieken en onverbiddelijk positieve instelling. Een ode aan de optimist.

Cast: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Phil Dunster, Brett Goldstein

IMDb-score: 8,8

Waar te streamen: Apple TV

First Team: Juventus (2018)

De zesdelige serie volgt de Italiaanse voetbalclub Juventus op en naast het veld. Ze zijn op weg naar hun zevende titel in de Italiaanse Serie A, vieren het 120-jarige bestaan van de club en nemen na zeventien jaar afscheid van aanvoerder Gianluigi Buffon.

Cast: D.B. Sweeney, Gianluigi Buffon, Juventus FC

IMDb-score: 7,2

Waar te streamen: Netflix

Welcome to Wrexham (2022)

Acteurs Rob McElhenney en Ryan Reynolds besluiten de op twee na oudste voetbalclub ter wereld, Wrexham AFC, te kopen en te runnen. De documentaire volgt het duo dat niks van voetbal kent en nooit eerder samenwerkte terwijl zij van de club een succesverhaal proberen te maken.

Cast: Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Wrexham AFC

IMDb-score: 8,3

Waar te streamen: Disney+

All or Nothing (2016)

In deze documentairereeks van Amazon wordt elk seizoen een andere club (Manchester City, Tottenham Hotspur, Arsenal, Juventus en het nationale team van Brazilië) onder de loep genomen. Een bekende fan neemt telkens de rol van verteller op zich.

Cast: Daniel Kaluuya, Ben Kingsley, Tom Hardy

IMDb-score: 8

Waar te streamen: Prime Video

This is Football (2019)

Een reeks waargebeurde verhalen met enkele van de grootste voetbalspelers, waaronder Lionel Messi, Pep Guardiola en Megan Rapinoe.

Cast: Rio Ferdinand, Juan Mata, Brandi Chastain

IMDb-score: 8,1

Waar te streamen: Prime Video

Club de Cuervos (2015)

Na de dood van hun rijke vader, strijden een broer en zus in deze Spaanse serie om het eigenaarschap van zijn geliefde voetbalteam.

Cast: Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño, Jesús Zavala

IMDb-score: 8,2

Waar te streamen: Netflix

