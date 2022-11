Halloween 2022 staat voor de deur en er bestaat geen beter moment dan het laatste weekend van oktober om op de bank onder een dekentje te kruipen. Wij pikten enkele van de beste films en series uit om lekker bij te griezelen. Van kippenvelklassiekers tot hedendaagse horrorseries: wie durft, kan kijken op Netflix, HBO Max en Disney+.

Vergeet niet dat u om veilig en met superhoge snelheden te streamen zonder pottenkijkers of afknijpen door uw provider, een VPN op uw apparaten of router kunt gebruiken. En dan is het nu tijd om uw keuze te maken, het licht uit te doen en op play te drukken!

1. Cabinet of Curiosities (2022, Netflix)

Guillermo del Toro laat met zijn rariteitenkabinet acht bizarre horrorverhalen op ons los en dat net op tijd voor Halloween. Zelf meent del Toro dat zijn visueel verbluffende reeks in geen enkel genre past, maar dat oordeel laten we aan u over. Dat de serie zal verrassen, is wel zeker.

2. IT (2017, HBO Max)

In deze sterke reboot kruipt Bill Skarsgård in de huid van de enge clown Pennywise die een groep kinderen — en u als kijker — de stuipen op het lijf jaagt. De film, gebaseerd op een verhaal van horrormeester Stephen King, zou griezeliger zijn dan de originele tweedelige miniserie uit 1990 en scoort ook beter op IMDb.

3. The Watcher (2022, Netflix)

Voor deze miniserie wilt u vast de gordijnen sluiten. Een gezin trekt in een nieuw droomhuis, maar al snel lijken vreemde buren naar binnen te gluren … The Watcher heeft met Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Mia Farrow en Terry Kinney een echte sterrencast. Een van de makers van de serie is bovendien Ryan Murphy, die ook al achter het succes van de Netflix-serie Dahmer zat. Eveneens gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

4. A Nightmare on Elm Street (1984, HBO Max)

In dit geval scoort het origineel met Johnny Depp nog steeds beter op IMDb dan de remake. Tiener Nancy Thompson en haar vrienden worden in hun dromen gevolgd door de geest van een seriemoordenaar. Wie in de nachtmerrie sterft, wordt gedood in het echte leven. Een film waar u echt niet meer van zult kunnen slapen … Tenzij u een bezoekje wilt van Freddy Krueger.

5. Hocus Pocus 2 (2022, Disney+)

Bette Midler, Sarah Jessica Parker en Kathy Najimy keren na bijna dertig jaar terug voor een tweede ronde schaterlachen en bibberen met Hocus Pocus 2. Twee jonge vrouwen brengen per ongeluk de Sanderson-zussen terug naar het hedendaagse Salem. De moordlustige heksen hebben nog steeds trek in kinderen en hopen de wereld te verwoesten.

6. Midsommar (2019, HBO Max)

Reis samen met een paar Amerikaanse vrienden naar een verlaten oord in Zweden, waar een op het eerste gezicht utopische commune er wel heel bizarre rituelen op nahoudt. De zon mag er dan wel niet ondergaan, het verhaal is ontzettend duister. Met Florence Pugh in de hoofdrol.

7. The Shining (1980, Netflix)

Nog een klassieker van de hand van horrorauteur Stephen King en regisseur Stanley Kubrick die niet mag ontbreken op uw Halloween-kijkavond: The Shining. Met een akelig sterke en iconische acteerprestatie van Jack Nicholson als doorgedraaide schrijver in een verlaten hotel.