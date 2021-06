Come funziona una VPN sicura con Locast

Il “Cord-cutting” non riguarda solo la TV via cavo. Locast ti offre la libertà di guardare la TV statunitense online, senza la necessità di una TV o di un'antenna e in modo gratuito.

In ogni mercato coperto da Locast, troverai affiliati alle grandi reti nazionali ABC, CBS, NBC e Fox, un quartetto che tende a trasmettere i più grandi eventi del paese. Per gli appassionati di sport, ciò significa NFL Sunday, partite NBA e Olimpiadi, nonché campionati come il Super Bowl, le finali NBA e la World Series. Include inoltre trasmissioni sulle cerimonie dei premi più famosi: gli Oscar, i Grammy e gli Emmy.

Se sei appassionato di talk show e fiction in prima serata, con Locast vai sul sicuro. Il sito web del servizio include una guida TV completa per ogni mercato che permette di capire facilmente la programmazione prevista.