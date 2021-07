Ottieni la miglior VPN per Amazon Luna

Canali di gioco Amazon Luna

Amazon Luna ha due canali di gioco disponibili in abbonamento, Luna+ e Ubisoft+, e ne aggiungeranno altri col passare del tempo. Gli utenti possono iscriversi a uno o a entrambi i canali.

Il prezzo dell'abbonamento al canale predefinito Luna+, è pari a 5,99 USD al mese e include circa 100 giochi. Luna+ offre ore di gioco illimitate, streaming fino a 1080p Full HD/60fps (con risoluzione 4K in arrivo) e la possibilità di eseguire lo streaming su due dispositivi contemporaneamente.

Amazon ha stretto una partnership con lo sviluppatore Ubisoft per offrire un canale esclusivo, Ubisoft+, in aggiunta al servizio Luna. Ubisoft+ offrirà edizioni premium selezionate dei suoi titoli e l'accesso a nuovi giochi nel giorno in cui vengono rilasciati. Questo canale offre ore di gioco senza limiti, streaming fino a 1080p Full HD/60fps (con risoluzione 4K in arrivo) e streaming su un singolo dispositivo.