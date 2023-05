La ricerca dei migliori giocatori di Esports del mondo è ufficialmente iniziata! Le Olympic Esports Series 2023 sono partire il 1° marzo nel momento in cui giocatori professionisti e dilettanti hanno iniziato a sfidarsi su nove sport virtuali: tiro con l’arco, baseball, scacchi, ciclismo, danza, corse automobilistiche, vela, taekwondo e tennis. Gli eventi continueranno fino alla Olympic Esports Week inaugurale, un torneo di più giorni che si terrà dal 22 al 25 giugno 2023 a Singapore. Anche se gli Esports non saranno uno sport di punta alle Olimpiadi estive del 2024, il nuovo torneo segna comunque un’importante pietra miliare nella continua crescita di questo sport.

In questa pagina si possono trovare informazioni su come guardare le Olympic Esports Series 2023 con l’aiuto di una VPN.

Data 22-25 giugno 2023 Luogo Singapore Giochi Tiro con l’arco, baseball, scacchi, ciclismo, danza, corse automobilistiche, vela, taekwondo e tennis Dove guardare gratis Olympics.com

Come guardare le Olympic Esports Series 2023 con una VPN

Se desideri seguire le Olympic Esports Series 2023 con una VPN, sei fortunato! I fan possono guardare le Olympic Esports Series 2023 su Olympics.com gratuitamente.

Abbonati a ExpressVPN Scarica l’app ExpressVPN sulla smart TV, sul telefono cellulare, sul tablet o su un altro dispositivo di streaming. Effettua la connessione al server sicuro che preferisci. Accedi a Olympics.com Divertiti!

Quali giochi verranno utilizzati alle Olimpiadi degli Esports?

L’Olympic Esports Series 2023 presenta nove sport virtuali: tiro con l’arco, baseball, scacchi, ciclismo, danza, automobilismo, vela, taekwondo e tennis. Gran Turismoè il videogioco più riconoscibile, anche se alcuni appassionati di baseball potrebbero conoscere anche la serie Power Pros.

Di seguito è riportato l’elenco completo di ogni sport, insieme al gioco che i partecipanti giocheranno durante le Esports Series.

Tiro con l’arco (Tic Tac Bow)

Baseball (WBSC eBASEBALL™: POWER PROS)

Scacchi (Chess.com)

Ciclismo (Zwift)

Danza (JustDance)

Automobilismo (Gran Turismo)

Vela (Virtual Regatta)

Taekwondo (Virtual Taekwondo)

Tennis (Tennis Clash)

Molti dei giochi, tra cui Tennis Clash e JustDance, sono gratuiti. Come ti comporti rispetto ai migliori giocatori di Tic Tac Bow del mondo?

Perché includere gli Esports alle Olimpiadi?

Nell’ultimo decennio la scena dei videogiochi competitivi e lo stigma di dedicare ore e ore per diventare un giocatore d’élite sono cambiati radicalmente. Secondo Statista, il mercato globale degli Esports è stato valutato a poco più di 1,38 miliardi di dollari nel 2022. Come ci ha detto una volta Puff Daddy, è all about the Benjamins!

È interessante notare che le Esports Series non includono gli eSport tradizionali, come ad esempio League of Legends, Super Smash Bros., o Overwatch. Giochi sportivi popolari come NBA 2K (basket), FIFA (calcio), e MLB The Show (baseball) sono stati anch’essi esclusi. Il CIO ha invece optato per diversi giochi mobili free-to-play, un genere molto più popolare a livello internazionale che negli Stati Uniti.

In una dichiarazione a Digiday, il CIO ha spiegato che ha scelto di presentare giochi in linea con i valori olimpici, tra cui “l’inclusività della partecipazione, come le barriere tecniche all’ingresso, la divisione dei giocatori in base al genere e l’evitare qualsiasi violenza personale, sullo sfondo della missione del CIO che è quella di unire il mondo in una competizione pacifica”.

ExpressVPN non è un servizio VPN destinato a essere utilizzato come mezzo di elusione del copyright. Per maggiori informazioni, si prega di leggere i Termini di servizio di ExpressVPN e i Termini di utilizzo del provider di contenuti.

FAQ: gli Esports Si possono guardare gli Esports di persona? Sì, è possibile assistere agli eventi di Esports di persona! La più grande arena di Esports al mondo è attualmente il Three Gorges Harbor Esports Stadium, una struttura con sede in Cina che può ospitare 6.000 persone. Tuttavia, la Toronto Esports Arena, che aprirà nel 2025, dovrebbe avere una capacità di 7.000 posti. Su quali app si possono guardare gli Esports? È possibile guardare gli Esports su un’ampia gamma di applicazioni, tra cui Twitch, YouTube e Discord! Qual è la piattaforma più popolare per lo streaming degli Esports? Twitch rimane la piattaforma di live-streaming di videogiochi più popolare. Secondo Statista, nel terzo trimestre del 2022 sono state guardate su Twitch ben 5,71 miliardi di ore. Gli Esports si possono guardare gratuitamente? Sì, la visione degli Esports rimane gratuita! Tuttavia, alcuni servizi offrono vantaggi agli utenti che donano denaro allo streamer o diventano abbonati/superfan a pagamento, a seconda della piattaforma. I giochi di Esports sono presenti su Xbox? Sì, i giochi di Esports sono su Xbox! I giochi di Esports più popolari su Xbox includono Fortnite, Call of Duty, Halo e FIFA. Dove posso trovare notizie sugli Esports? Tra i siti web di Esports più popolari vi sono Dot Esports, Dexerto e Upcomer. Anche se i siti web di videogiochi più tradizionali, come IGN e GameSpot, si sono dilettati in passato nella cronaca degli Esports, di solito si concentrano sui giochi stessi piuttosto che sui giocatori. Posso guardare gli sport in streaming sul mio computer? Assolutamente sì. Se si accede al servizio di streaming da un browser web, occorre installare l’estensione ExpressVPN per Chrome, Firefox o Edge. L’estensione dispone di alcune funzioni che possono risolvere i problemi di streaming più comuni. Posso guardare lo sport in streaming sul mio telefono o tablet? Sì. ExpressVPN offre applicazioni per tutti i principali dispositivi mobili, tra cui iOS e Android. Come posso effettuare lo streaming sul mio televisore con una VPN? In breve, ci sono cinque modi diversi per trasmettere lo sport in streaming sulla TV con ExpressVPN: -Con l’app nativa per una smart TV o un dispositivo di streaming

-Effettuando lo streaming sul computer e collegandolo al televisore con un cavo HDMI

-Effettuando il mirroring o il casting in modalità wireless sul televisore o sul dispositivo di streaming dal computer o dal dispositivo mobile

-Collegandosi a un router che utilizza ExpressVPN, che consente di utilizzare un numero illimitato di dispositivi e rende semplicissimo connettersi simultaneamente a diversi server

-Con MediaStreamer, la soluzione di ExpressVPN per i dispositivi che non possono ospitare una VPN, come Apple TV o console di gioco. MediaStreamer deve essere configurato una sola volta, anche se non offre tutti i vantaggi di sicurezza di una VPN (si noti che collegando l’Apple TV o la console di gioco a un router, è possibile ottenere il meglio di entrambi i mondi!) Per ulteriori informazioni su tutti i modi per utilizzare ExpressVPN sul tuo televisore a grande schermo, clicca qui o contatta un agente del supporto 24/7 per ricevere istruzioni passo dopo passo. Mi sono connesso alla VPN ma la velocità di internet è bassa Se la velocità di internet è bassa o lo streaming sembra essere lento, ci sono alcune possibili ragioni: -La distanza della posizione del server VPN selezionato dalla propria posizione fisica

-Il tipo di connessione (le connessioni cablate sono più affidabili di quelle wireless)

-Interconnettività subottimale tra la VPN e il proprio ISP

-Velocità di connessione a internet ridotta nel luogo in cui ci si trova

-Il tipo di dispositivo e la potenza di elaborazione dell’utente Prova a seguire ciascuno dei seguenti passaggi per risolvere il problema: -Scarica l’ultima versione di ExpressVPN

-Effettua la connessione a un’altra posizione del server VPN

-Cambia il protocollo VPN Se, dopo aver provato tutti i metodi sopra descritti, si verificano ancora problemi con la velocità di streaming, contatta il team di supporto ExpressVPN 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e qualcuno si metterà in contatto con te in pochi secondi. Mi sono collegato alla posizione del server VPN suggerito ma non riesco ad accedere al servizio di streaming! Non preoccuparti! Il carico dei server cambia rapidamente (soprattutto quando molte persone cercano di guardare determinati eventi), ma è proprio per questo che ExpressVPN offre server ad alta velocità in tutto il mondo. Se stai cercando di accedere a un sito negli Stati Uniti o in Germania, ad esempio, prova a connetterti a un server diverso in quei Paesi. Se stai cercando di connetterti a un Paese con un solo server, il primo passo è controllare le impostazioni di localizzazione. Se si usa un dispositivo mobile, bisogna disconnettersi dalla VPN, disattivare i servizi di localizzazione e quindi connettersi nuovamente alla VPN. Sui computer Windows e Mac, è possibile disattivare i servizi di localizzazione nel menu delle impostazioni di privacy e sicurezza. Per maggiori informazioni, è sempre possibile parlare con un membro del nostro team di supporto, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite live chat. Quali altri servizi di streaming posso guardare con ExpressVPN? ExpressVPN funziona senza problemi con tutte le app di streaming più popolari di tutto il mondo. L’utilizzo di una VPN per lo streaming garantisce la visione sicura in HD ad alta velocità con larghezza di banda illimitata, senza il rallentamento dell’ISP (che a volte può ridurre la velocità). Se desideri guardare la tua squadra preferita da qualsiasi luogo, anche in viaggio o su reti non protette come il Wi-Fi pubblico, ExpressVPN è un ottimo modo per migliorare la tua esperienza di streaming sportivo.