Perché gli expat hanno bisogno di una VPN nel 2023

Trasferirsi all’estero è emozionante. Esplorare nuovi posti, provare cose nuove e conoscere tradizioni e culture diverse può rendere la tua vita più stimolante.

Ma trovarsi in un nuovo paese può risultare anche difficile e complicato. Molti sperimentano ad esempio solitudine e shock culturale.

Che tu ti sia trasferito per studio o lavoro, una VPN rappresenta un’aggiunta consigliata e essenziale al tuo arsenale tecnologico quotidiano per facilitare la transizione e massimizzare la tua esperienza. Scopri come.

Cos’è una VPN?

Facciamo una pausa per spiegare cos’è una VPN e come funziona: informazioni cruciali da sapere prima di partire.

Una VPN, abbreviazione di rete privata virtuale, è un tunnel crittografato tra il tuo dispositivo e internet. Ha il compito di proteggere il tuo traffico internet e mantenere la tua identità e le tue informazioni lontane da ficcanaso, governi e fornitori di servizi internet. La maggior parte dei provider dispone di vari hub di server VPN situati in tutto il mondo per offrire diverse opzioni di connettività.

Come funziona una VPN?

Una VPN è di solito un’app che scarichi sul tuo dispositivo. Quando la attivi, esegue una serie di operazioni per mantenere riservata la tua attività online. Il modo principale in cui svolge questo compito è crittografare il tuo traffico. Ciò significa che le uniche persone che possono leggere la tua trasmissione, ad esempio di messaggi o dettagli delle carta di credito, siete esclusivamente tu e il destinatario di tali trasmissioni.

Una VPN ti garantisce anche un indirizzo IP diverso. I siti web visitati non possono più vedere il tuo indirizzo IP reale, ma solo un indirizzo IP appartenente al servizio VPN condiviso da numerose persone. Ciò rende più difficile per i siti web tracciare la tua attività o ricondurla a te.

Puoi inoltre scegliere il paese o la regione dell’indirizzo IP che ti è stato assegnato. Ciò significa che puoi apparire in un luogo diverso dalla tua posizione fisica. Navighi online in Australia ma vuoi apparire come se ti trovassi nel Regno Unito? Niente paura, bastano pochi tocchi nell’app. Questo aspetto non solo contribuisce a migliorare la tua privacy e riservatezza, ma può aiutarti a superare la censura di internet nei paesi che cercano di controllare il flusso di informazioni online, sbloccando servizi quotidiani come WhatsApp, YouTube e siti di notizie.

6 motivi per cui gli expat dovrebbero avere una VPN

1. Rimani in contatto con casa

Rimanere in contatto con amici e familiari tramite FaceTime, Facebook, Twitter e Instagram può risultare difficile nei paesi che bloccano questi servizi. Fortunatamente, una VPN può aiutare a fornire l’accesso agli account dei social media e alle app di messaggistica anche se sono censurati.

Saluta gli amici che abitano nel Regno Unito o negli Stati Uniti da qualunque parte del mondo, rimanendo contemporaneamente aggiornato su ciò che sta accadendo a casa. Con una VPN, non ti sentirai mai escluso.

2. Proteggi la tua privacy

Sei preoccupato per la privacy delle tue informazioni online? Dovresti esserlo! Le connessioni internet non protette espongono le tue informazioni personali a chiunque possa esserne eccessivamente interessato.

Una VPN è uno strumento essenziale per chiunque studi, viva o viaggi all’estero, ma è ottima anche per chiunque sia preoccupato di proteggere le proprie connessioni di rete.

3. Accedi ai servizi bancari

Come misura di sicurezza, molte banche bloccheranno automaticamente l’accesso ai tuoi conti se c’è il sospetto che qualcun altro stia tentando di accedervi. Un’indicazione di attività fraudolenta può includere un tentativo di accesso da una posizione sconosciuta, specialmente se si ritiene che provenga da una nazione ad alto rischio o sottoposta a embargo.

Sebbene l’utilizzo di una VPN per accedere ai tuoi conti possa, in alcuni casi, essere visto come sospetto dalle istituzioni finanziarie in luoghi come il Regno Unito, l’Europa e gli Stati Uniti, è comunque preferibile a una connessione non protetta in un territorio sconosciuto. Scegliendo la migliore posizione VPN vicino alla tua città, avrai molte più possibilità di rimanere connesso ai tuoi conti. Idealmente, dovresti sempre accedere dalla stessa posizione VPN.

4. Velocità incredibilmente elevate

A prescindere da dove ti trovi, le velocità di connessione e trasferimento sono assolutamente fondamentali per un’esperienza online fluida. L’utilizzo di una VPN può limitare le interruzioni aiutando a bypassare la limitazione della larghezza di banda, ovvero il rallentamento intenzionale della tua connessione internet da parte degli ISP nel caso tu stia utilizzando molta larghezza di banda per attività come lo streaming. Utile quando devi mantenere la stabilità della connessione.

È in questi casi che sono importanti protocolli come Lightway di ExpressVPN! Il protocollo Lightway rende più veloce per gli utenti stabilire una connessione VPN ed è costruito per chi è sempre in movimento. In altre parole, è perfetto per chiunque viaggi frequentemente.

5. Trova voli più economici e offerte migliori

Alcune aziende calcolano i loro prezzi online in base alla posizione dell’utente. Gli acquirenti in India vedranno tariffe aeree diverse da quelle nel Regno Unito per lo stesso identico volo (e non preoccuparti, l’utilizzo di una VPN nel Regno Unito e nella maggior parte degli altri paesi è completamente legale). L’utilizzo di una VPN per navigare e confrontare prezzi nelle varie posizioni VPN può portare a risparmiare un sacco di soldi, specialmente quando si tratta di viaggiare. Tutto questo rende molto più facile tornare a casa per visitare amici e familiari.

6. Goditi l’intrattenimento e lo sport

Trasferirsi in un nuovo paese è già abbastanza difficile. Lo è ancora di più se improvvisamente scopri di non poter guardare i tuoi canali YouTube preferiti, i podcast di Spotify o di giocare ai tuoi giochi preferiti perché non sono disponibili nella tua regione. Molti di noi danno per scontato l’accesso ai contenuti, fino a quando non vengono bloccati dalla censura o da altre restrizioni. Fortunatamente, una VPN può aiutarti a fornire l’accesso ai contenuti che preferisci, indipendentemente da dove ti trovi.

Inoltre, se sei il tipo che non può vivere senza i suoi sport preferiti, una VPN ti aiuterà a tenerti sempre aggiornato, in modo sicuro e protetto. Non perdere mai più un’altra partita di Serie A, di Premier League, di NFL, di playoff NBA o di UFC.

Perché ExpressVPN è la migliore VPN per gli expat

Con server in 94 paesi, ExpressVPN offre agli expat la libertà di godersi i panorami e i suoni di casa ovunque si trovino. Trova semplicemente uno dei server ultraveloci di ExpressVPN nel paese di residenza, ad esempio il server “UK – Londra” per gli espatriati britannici, per accedere a tutti i siti web, app, giochi e altro ancora.

L’avventura di un expat può rivelarsi in certi casi complicata. Sfide tecnologiche impreviste possono sorgere in qualsiasi momento. Per fortuna, il supporto clienti di ExpressVPN è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per risolvere qualsiasi problema tu stia riscontrando, in qualunque parte del mondo ti trovi. Un supporto clienti composto da persone reali e non da assistenti virtuali.

Inoltre, ExpressVPN contribuisce a migliorare la tua sicurezza e la privacy, un requisito cruciale per gli expat giramondo. Tutti tendiamo a prendere delle precauzioni per la sicurezza fisica mentre ci troviamo in un nuovo paese. E la sicurezza online? ExpressVPN fornisce le protezioni necessarie per salvaguardare i tuoi dati grazie alla sua crittografia leader della categoria.

Cosa possono fare gli expat con ExpressVPN?

Il più grande vantaggio per gli expat che utilizzano ExpressVPN è la possibilità di scegliere un indirizzo IP in un altro paese, il più delle volte quello del proprio paese d’origine. Ciò non solo garantisce che le tue app preferite per il lavoro e il gioco rimangano libere dalla censura, ma permette anche di utilizzare i tuoi servizi come se ti trovassi realmente nel tuo paese d’origine. Desideri che i suggerimenti (e gli annunci!) di YouTube siano personalizzati per te quando torni a casa? Questo è ciò che puoi ottenere con un indirizzo IP diverso.

E non dimenticare la capacità di ExpressVPN di offrire accesso a tariffe aeree a prezzo ridotto e altri tipi di offerte. A chi non piace risparmiare centinaia o migliaia di dollari sui biglietti aerei o sulle prenotazioni alberghiere?