È notizia di pochi giorni fa: il Garante della Privacy ha sospeso l’utilizzo di ChatGPT in Italia in quanto la società statunitense che gestisce il chatbot, OpenAI, non rispetterebbe le regolamentazioni sulla raccolta dei dati personali, soprattutto in caso di minori.

Che cos’è ChatGPT?

Lanciato da OpenAI, ChatGPT, tra cui anche la sua ultima versione GPT-4, è una tecnologia GPT (generative pre-trained transformer): praticamente un chatbot particolarmente avanzato. Basta dare un prompt al programma, ovvero un comando, e il bot cercherà informazioni da dati come libri, articoli, siti web e informazioni pubblicamente disponibili, rispondendo all’utente in un tono vagamente umano. È inoltre interessante capire come funziona questa tecnologia che si basa sul processo di apprendimento del linguaggio e interazione tra computer e linguaggio. È proprio questa tecnologia che permette a Chat GPT, oltre alla grande potenza di calcolo, di personalizzare le proprie risposte in base alle domande degli utenti. Più che “imparare” indipendentemente, questa tecnologia sfrutta al massimo delle capacità gli algoritmi di machine learning.

Perché Chat GPT è stato bloccato dal garante della privacy?

Dopo una fuga di dati avvenuta il 20 marzo, il Garante della Privacy in Italia si era interessato a ChatGPT e la sua casa madre, OpenAI, rilevando una mancanza di informativa per gli utenti e una raccolta dati degli utenti non definita, soprattutto per quanto riguarda i minori. Il programma infatti non potrebbe essere utilizzato dai minori di 13 anni (come avviene anche per i social media), ma OpenAI non ha imposto nessun filtro e nessuna verifica dell’età. Inoltre, in quanto ChatGPT “impara” dagli utenti, il Garante della Privacy ha sollevato alcuni dubbi su quanti e come vengono conservati i dati degli utenti.

Cosa succederà a ChatGPT in Italia?

OpenAI non ha sede in Europa, ma operando nell’Unione e avendo un rappresentante in essa, è tenuta a garantire le misure di sicurezza per la privacy degli utenti stabilita dai regolamenti europei. In risposta all’Italia, la società ha 20 giorni di tempo per adeguare la propria posizione, per non rischiare una multa fino a 20 milioni di euro. Per ora, l’accesso dall’Italia è bloccato ma è probabile che OpenAI sia al lavoro per ripristinare l’accesso e adeguarsi alla regolamentazione europea.

