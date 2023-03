Il deep web ha una certa aura di mistero, ed accedere non è certo immediato. C’è anche un mito da sfatare però che dice che è possibile accedere solo attraverso un computer. Sebbene l’accesso tramite Android o iPhone non sia sicuro come l’accesso tramite computer, ti mostreremo facilmente i passaggi da seguire per accedere in modo sicuro sia al deep web, sia con Android che con iPhone.

Accedere al deep web da Android

Installa il browser Tor

Proprio come su un PC, per accedere ai siti ospitati sul Deep Web è necessario un browser speciale.

Apri il browser, fai clic su Connetti e scegli il livello di sicurezza desiderato

A seconda del livello di sicurezza scelto, non tutti i siti web funzioneranno correttamente. Ad esempio, il livello massimo di sicurezza impedisce a molte funzionalità di lavorare, come ad esempio per JavaScript.

Per la migliore sicurezza e anonimato, ti consigliamo di utilizzare una VPN prima di esplorare qualsiasi sito sul deep web, indipendentemente dal livello di sicurezza scelto nel browser Tor.

Naviga

Ora sarai in grado di accedere a qualsiasi sito .onion valido.

Accedere al deep web da iPhone

Installa il browser Onion

Inserisci l’App Store, scarica e installa il browser Onion sul tuo cellulare.

Clicca su “Connetti a Tor”, e seleziona il livello di sicurezza

Il livello di bronzo non è consigliato, quindi ricorda di collegare la VPN prima di entrare nel deep web.

Naviga

Collegamenti a siti web e motori di ricerca deep web:

Se non hai l’indirizzo di un sito specifico, puoi iniziare a navigare tramite un motore di ricerca come DuckDuckGo.

Ahmia – http://juhanurmihxlp77nkq76byazcldy2hlmovfu2epvl5ankdibsot4csyd.onion/

Haystak – http://haystak5njsmn2hqkewecpaxetahtwhsbsa64jom2k22z5afxhnpxfid.onion/

Propublica – https://www.propub3r6espa33w.onion

DuckDuckgo – https://3g2upl4pq6kufc4.onion

Riseup — http://nzh3fv6jc6jskki3.onion

Archive.today – http://archivecaslytosk.onion/

Hidden wiki – http://zqktlwiuavvvvvvvvvvv4ybvgvi7tyo4hjl5xgfuvpdf6otjiycgwqbym2qad.onion/wiki/index.php/main_page

Tor Metrics – http://rougmnvswfsmd4dq.onion

New York Times – https://www.nytimes3xbfgragh.onion/

The Pirate Bay – https://uj3wazyk5u4hnvtk.onion/

Protonmail – https://protonirockerxow.onion/

Proteggiti mentre accedi al deep web da mobile

Molti siti web sul deep web purtroppo sono anche fonte di truffe e hackeraggi e possono essere caricati con pagine o collegamenti che iniettano malware sul dispositivo, che si tratti di smartphone Android, iPhone, PC, Mac o tablet.

VPN

L’uso di una buona VPN è essenziale. La VPN proteggerà la tua identità online e aumenterà la tua sicurezza mentre è attiva.

Ridurre al minimo il monitoraggio e la raccolta dei dati

Non importa dove navighi o quali app usi, la raccolta e il monitoraggio dei dati sono una realtà in quasi tutto il web. Prima di iniziare a scoprire il Deep Web, disabilita i servizi di posizione sul dispositivo, rifiuta le richieste di autorizzazione dai browser .onion e scollega il telefono da altri dispositivi intelligenti a cui potrebbe essere collegato tramite Bluetooth.

Non rivelare mai alcuna informazione personale

Non rivelare mai alcuna informazione personale o parte di informazioni personali come il tuo nome o la tua vera data di nascita in qualsiasi modulo online sul deep web.