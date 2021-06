Comment un VPN sécurisé fonctionne-il avec Locast

Le cord-cutting ou service de télévision par internet, ce n'est pas seulement le câble. Locast vous donne la liberté de regarder la télévision américaine en ligne et en streaming, sans la nécessité d'avoir une télévision ou une antenne, et gratuitement.

Dans chaque marché couvert par Locast, vous trouverez des affiliés des grands réseaux nationaux ABC, CBS, NBC et Fox, le quatuor qui diffuse les plus grands événements du pays. Pour les fans de sport, cela signifie : NFL Sundays, matchs de la NBA et couverture des jeux olympiques, ainsi que des championnats comme le Super Bowl, les finales de la NBA et la Série mondiale. Cela inclut également les plus grands événements de remise de prix : les Oscars, les Grammys et les Emmys.

Si vous préférez les talk-shows en journée et les séries dramas aux heures de grandes écoutes, Locast a ce qu'il vous faut. Le site web du service inclut un guide télévisé exclusif pour chaque marché. Cela signifie qu'il vous sera facile de savoir qu'est-ce qui est diffusé et à quelle heure pour mieux préparer votre visionnage.