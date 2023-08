Barcelone, Madrid, Séville, Majorque, autant de villes au fier héritage qui comptent quelques-unes des meilleures équipes de football d’Espagne. La Liga offre régulièrement certains des meilleurs moments de football et des plus belles affiches du football européen, notamment le traditionnel El Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Découvrez ici comment utiliser votre VPN pour suivre en streaming tous les meilleurs matchs, les derbys locaux et la finale passionnante de la saison 2022-23 de la Liga.

Comment suivre la Liga 2022-23 en streaming avec un VPN depuis votre pays

Vous pouvez regarder les matchs de la Liga en streaming avec un VPN en suivant quelques étapes simples :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous au serveur VPN correspondant au diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, si vous souhaitez regarder une chaîne britannique, connectez-vous à un serveur sécurisé à Londres. Consultez le programme du diffuseur que vous souhaitez suivre, tel que Sky Sports (UK), et trouvez le match que vous désirez regarder en streaming. Connectez-vous et profitez-en pleinement !

Vous regardez du streaming sur un ordinateur ? Pour une expérience de streaming optimale, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge.

Suivez gratuitement la Liga en direct au Royaume-Uni sur ITVX

ITVX

Tarif : Gratuit

ITV a conclu un accord pour diffuser gratuitement un match de la Liga par mois (jusqu’à la fin de la saison 2024-25). Les matchs opposeront au moins l’un des clubs suivants : le FC Barcelone, le Real Madrid ou l’Atlético de Madrid. Consultez la grille des programmes pour savoir quand les regarder.

Remarque : Il vous faudra éventuellement renseigner un code postal britannique valide (par exemple, WC1X 0AA) pour vous inscrire à ITVX.

Comment regarder ITV en streaming

Suivre la Liga en streaming aux États-Unis

ESPN+

Tarif :10 USD/mois ou 100 USD/an

Suivez tous les matchs de la Liga en direct sur ESPN+, qui est également disponible dans une offre groupée avec Disney+ et le service à la demande de Hulu pour 70 USD/mois.

Remarque : Vous devrez éventuellement renseigner un code postal américain valide (par exemple, 10001, 48104) pour vous abonner à ESPN+.

Suivez la Liga en streaming au Royaume-Uni

Viaplay

Tarif : 15 GBP/mois ou 144 GBP/an

Chaîne : LaLigaTV

Les bouquets Total de Viaplay (mensuels ou annuels) proposent des séries, des films, des documentaires et du sport en direct dont plus de 300 matchs de la Liga par saison. Les amateurs de football peuvent également suivre la Coppa Italia, toutes les qualifications européennes pour l’UEFA EURO 2024 et la Coupe du monde de la FIFA 2026 disputées par l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, ainsi que la Ligue des Nations de l’UEFA et des matchs amicaux jusqu’en 2028. Contrairement à l’offre Films & Séries de Viaplay, il n’y a pas d’essai gratuit.

Remarque : Vous aurez besoin d’une carte de paiement britannique pour vous inscrire à Viaplay. Si vous n’en avez pas, inscrivez-vous avec PayPal.

NOW

Tarif : 33 GBP/mois ou 12GBP/jour pass

Chaîne : Sky Sports Football

NOW est le moyen idéal pour regarder en streaming 11 chaînes Sky Sports en ligne sans contrat, y compris toute la couverture de la saison 2022-23 de la Liga sur la chaîne Sky Sports Football. Si vous souhaitez ne regarder qu’un match en particulier, vous pouvez opter pour un abonnement d’une journée pour suivre toute l’action ou profiter de la période d’essai gratuite de sept jours. Consultez le programme officiel de Sky Sports pour savoir quand le suivre.

Remarque : Vous aurez besoin d’une carte de paiement britannique pour vous inscrire à NOW. Si vous n’en avez pas, inscrivez-vous avec PayPal.

Regardez NOW avec un VPN

Sky Sports

Sky Sports diffusera tous les matchs de la Liga au cours de la saison 2022-23. Si vous êtes déjà abonné à Sky, vous pouvez regarder ses contenus en ligne via Sky Go.

Remarque : Vous aurez besoin d’une carte de paiement britannique pour vous abonner à Sky Sports, ainsi que d’un équipement spécifique.

Regardez la Liga en streaming en Australie

Optus Sport

Tarif : 25 AUD/mois ou 200 AUD/an

Les fans australiens peuvent regarder tous les matchs de la Liga en direct et à la demande grâce à Optus Sport. Le groupe australien détient également les droits exclusifs de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 en Australie et retransmet en direct les matchs de la Premier League.

Remarque : Vous aurez besoin d’un numéro de téléphone australien pour vous abonner à Optus Sport.

Où regarder la Liga au Canada

TSN+

Tarif : 8 CAD/jour, 20 CAD/mois ou 200 CAD/an

Pays : Canada

La plateforme de streaming en ligne TSN+ possède les droits de retransmission en direct des matchs de la Liga au Canada. Malheureusement, TSN ne propose pas d’essai gratuit. Toutefois, le service permet aux utilisateurs d’acheter un pass d’une journée, ce qui est utile si vous souhaitez simplement regarder un match en particulier. Consultez le programme du service pour savoir quand les matchs sont retransmis en streaming en direct.

Remarque : Vous aurez besoin d’une carte de paiement canadienne pour vous abonner à TSN+.

Découvrez les meilleurs moments et les plus beaux buts de la Liga

YouTube

Revivez toute l’action et les plus beaux buts de chaque match sur la chaîne YouTube officielle de la Liga.

Vous souhaitez en profiter sur un plus grand écran ? Découvrez toutes les façons d’obtenir ExpressVPN sur votre TV.

Calendrier 2022-23 du football espagnol

Date Évènement 12 août 2022-4 juin 2023 La Liga 2022-23 19 octobre 2022-6 mai 2023 Copa del Rey 2022–23

Les derbys et les grands matches de 2022-23

En Espagne, il n’y a pas d’événement plus important dans le calendrier du football que les rencontres du Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Assurez-vous de vérifier les dates et les horaires des coups d’envoi quelques jours avant le match, car ils varient d’une semaine à l’autre.

Date et heure (EDT) Matches 8 avril 2023 Villarreal vs Real Madrid 23 avril 2023 Barcelona vs Atlético Madrid 14 mai 2023 Villarreal vs Athletic Bilbao 4 juin 2023 Villarreal vs Atlético Madrid

Quel match de la Liga attendez-vous avec le plus d’impatience ? Laissez un commentaire ci-dessous !

FAQ : À propos de la Liga 2022-23 Qui a le plus de victoires dans le Clásico ? Jusqu’à la fin de la saison 2022-23, le Real Madrid a remporté le plus grand nombre d’El Clásicos (102) sur les 254 matchs officiels du Clásico disputés entre Barcelone et le Real Madrid. Quel club est en tête du classement de la Liga ? Barcelone est actuellement en tête de la Liga pour la saison 2022-23. Quand aura lieu le prochain Clásico en 2023 ? Au moins deux Clásico seront disputés chaque saison en Liga, avec la possibilité d’en disputer davantage si les deux équipes se rencontrent en Copa del Rey, comme ce fut le cas lors des demi-finales de la saison 2022-23. Les dates des prochains Clásico de la saison 2023-24 n’ont pas encore été annoncées, veuillez donc consulter cette page ultérieurement pour une mise à jour. Quand la Liga a-t-elle changé de nom ? La première division espagnole était connue sous le nom de Liga BBVA jusqu’à la fin de la saison 2015/16, date à laquelle elle a été rebaptisée La Liga. Elle sera également rebaptisée La Liga Santander à partir de la saison 2023-24. Qui est le meilleur buteur de la saison 2022-23 de la Liga ? Au 23 mai, Robert Lewandowski est le meilleur buteur de la Liga avec 22 buts. Pour obtenir les statistiques les plus récentes, consultez le site https://www.laliga.com/en-GB/stats/laliga-santander/scorers. Quelle est la meilleure équipe d’Espagne ? Le Real Madrid a remporté 35 titres de la Liga, suivi par le FC Barcelone (27), l’Atlético Madrid (11), l’Athletic Bilbao (8), Valence (6) et la Real Sociedad (2). Parmi les autres équipes les plus titrées au fil des ans, citons Séville, le Real Betis et Villarreal.