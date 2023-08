Les meilleurs moteurs de recherche du dark web 2023

Vous avez décidé d’explorer le dark web ? Vous devez d’abord savoir comment y accéder. Une fois que vous y êtes, vous ne pouvez pas simplement effectuer des recherches ordinaires comme celles de Google. Vous aurez besoin d’un moteur de recherche compatible avec le dark web.

Qu’est-ce qu’un moteur de recherche du dark web ?

Avant de découvrir les meilleurs moteurs de recherche, il convient de définir ce qu’est le dark web. Il s’agit d’un ensemble de sites cachés auxquels on ne peut accéder qu’à l’aide de navigateurs adaptés, notamment Tor Browser. Les données partagées sur le dark web sont chiffrées et relayées par de multiples nœuds hébergés par un réseau mondial de bénévoles. Cette configuration permet aux utilisateurs et aux opérateurs de sites web de rester anonymes.

Le dark web a une mauvaise réputation, celle d’être un marché clandestin, mais il est aussi utilisé pour d’autres activités légales. Par exemple, les journalistes et les lanceurs d’alertes peuvent communiquer et partager des informations confidentielles sur le dark web tout en préservant leur anonymat. Plusieurs journaux et sites d’information, comme le New York Times et la BBC, ont également des versions Tor de leurs sites web. Cela permet aux lecteurs de suivre l’actualité dans des pays où certains médias sont censurés.

Mais il n’est pas aussi facile de naviguer sur le dark web. Les liens de sites web y sont longs et leurs noms ne sont généralement pas connus de tous. Les sites du dark web sont hébergés sur le réseau Tor. Vous pouvez les identifier par le nom de domaine Tor .onion. Ils ne sont pas répertoriés dans les moteurs de recherche courants. Une recherche sur Google ne vous sera donc d’aucune utilité. Il vous faut simplement utiliser un moteur de recherche Tor.

Les meilleurs moteurs de recherche du dark web

Vous êtes prêt à surfer sur le dark web ? Découvrez les moteurs de recherche les plus utilisés ci-dessous :

Torch

Torch (lien onion) est probablement le moteur de recherche le plus populaire sur le dark web. C’est aussi l’un des plus anciens, permettant d’analyser et d’indexer les sites onion tous les jours. Il affiche des résultats de recherche parmi les plus élevés. L’affichage des résultats est assez rapide et l’interface rappelle celle de Google, ce qui lui donne une apparence familière. Grâce à sa vaste base de données, Torch est probablement le meilleur moteur de recherche pour explorer le dark web.

Comme la plupart des moteurs de recherche du dark web, Torch ne filtre pas les résultats. Cela peut vous exposer à des contenus indésirables ou vous rediriger vers des pages web malveillantes.

Ahmia

Ahmia (lien onion) est un moteur de recherche complet. Il peut être utilisé également pour afficher des statistiques et des informations sur le réseau Tor, ce qui en fait un outil incroyablement pratique pour tous ceux qui envisagent d’explorer le dark web. Contrairement à d’autres moteurs de recherche, Ahmia a une politique visant à bloquer les contenus abusifs.

DuckDuckGo

C’est peut-être le site le plus familier de la liste. Nous recommandons d’ailleurs son utilisation en tant que moteur de recherche principal depuis longtemps. DuckDuckGo (lien onion) est un moteur de recherche respectueux de la confidentialité des internautes. Il fonctionne avec les principaux navigateurs tels que Chrome et Firefox. Saviez-vous que c’est aussi le moteur de recherche par défaut de Tor Browser ?

DuckDuckGo n’enregistre pas votre activité. Par conséquent, vos recherches, qu’elles portent sur le dark web ou non, restent confidentielles. Le seul défaut de DuckDuckGo est qu’il affiche moins de résultats de recherche sur le dark web que les autres moteurs de recherche de cette liste.

Haystack

Haystack (lien onion) est peut-être le moteur de recherche qui indexe le plus de sites web (plus de 1,5 milliard de pages indexées). Il fonctionne cependant sur un modèle freemium. Vous devrez donc dépenser un peu d’argent pour ne pas voir des publicités et pour bénéficier de fonctionnalités telles que l’accès à l’historique des sites web. Comme DuckDuckGo, Haystack respecte la vie privée de ses utilisateurs. Il s’engage à ne pas suivre vos données et à ne pas compromettre votre confidentialité.

The Hidden Wiki

Bien qu’il ne s’agisse pas techniquement d’un moteur de recherche, nous mentionnons The Hidden Wiki (lien onion) pour son utilité dans l’exploration du dark web. Fonctionnant davantage comme un annuaire, il facilite la navigation en fournissant un répertoire de liens indexés. The Hidden Wiki bloque également l’affichage de nombreux sites malveillants, mais comme dans le cas de tous les moteurs de recherche du dark web, certains sites douteux figurent dans ces bases de données.

Vous pouvez utiliser les cinq moteurs de recherche du dark web mentionnés ci-dessus, mais il en existe d’autres. Malheureusement, plusieurs sites semblent connaître des dysfonctionnements :

Not Evil : Non, le nom Not Evil ne relève pas de la psychologie inversée ; il s’agit d’un jeu de mots inspiré de l’ancienne devise de Google Don’t be evil (Ne soyez pas malveillants). Outre cette allusion audacieuse, Not Evil compte plus de 32 millions de sites indexés et 14 millions de liens onion.

Candle : Candle ressemble beaucoup à Google et fonctionne de la même manière, ce qui le rend familier. Toutefois, son catalogue de recherche est relativement limité (100 000 pages web), un chiffre qui semble bien modeste par rapport aux autres moteurs de recherche de cette liste.

Recon : Il est surtout connu pour son utilisation dans l’exploration des fameuses plateformes de marché du dark web. Ses résultats incluent également les vendeurs actifs et des informations sur eux.

Dark Search : Relativement nouveau sur le dark web, ce moteur de recherche offre une interface facile à utiliser et un accès gratuit aux liens et sites onion.

Onion Search : Onion Search vous permet d’accéder facilement aux sites onion. Il s’engage à supprimer les contenus pédopornographiques. Le moteur de recherche précise notamment qu’il est respectueux de la loi française.

Ce que vous devez savoir lorsque vous naviguez sur le dark web

Il est important de se protéger lors de la navigation sur le dark web. Voici quelques conseils à suivre :

Évitez de télécharger des fichiers à partir du dark web. La mauvaise réputation du dark web n’est pas sans fondement. Les fichiers qui s’y trouvent sont probablement porteurs de malwares. Ne cliquez pas sur des liens inconnus ou suspects. Bien qu’il soit difficile d’éviter de cliquer sur des liens lorsqu’on explore les répertoires et les moteurs de recherche du dark web, il existe de nombreuses pages malveillantes. Il est donc préférable de faire preuve de prudence. Ne communiquez pas d’informations personnelles. Ne communiquez jamais vos données personnelles, quelles qu’elles soient, sur le dark web. Si vous devez utiliser une adresse électronique, créez-en une nouvelle, de préférence à partir d’un service de messagerie respectueux de la confidentialité des internautes comme ProtonMail. N’achetez rien sur le dark web. Nous disons cela non seulement parce qu’il n’y a aucune garantie que les vendeurs du dark web soient fiables, mais aussi parce que la plupart des produits que vous ne pouvez acheter que sur le dark web sont illégaux. Utilisez un VPN. En vous connectant d’abord à un VPN, puis à Tor, vous bénéficierez de la confidentialité du réseau Tor, ainsi que d’une protection supplémentaire qui empêche tout nœud Tor de connaître votre adresse IP personnelle.