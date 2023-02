UFC:n puheenjohtaja Dana Whiten uusin luomus on täällä. Power Slap: Road to the Title -ohjelmassa kilpailijat ottavat yhteen kolmen erän otteluissa. Kahdeksanjaksoinen kausi sai ensi-iltansa 18. tammikuuta 2023, ja kaikki jaksot – lukuun ottamatta kauden lopussa järjestettävää pay-per-view-tapahtumaa – esitetään Yhdysvalloissa TBS:ssä ja muualla Rumblessa.

Jatka lukemista ja saat selville, kuinka suoratoistat Power Slapia turvallisesti ExpressVPN:n kanssa.

Näin katsot Power Slapia ilmaiseksi 2023

Voit katsoa Power Slap: Road to the Titlen jaksot ja kohokohdat ilmaiseksi Rumblessa.

Hanki ExpressVPN. Yhdistä yhdysvaltalaiseen palvelinsijaintiin. Luo ilmainen Rumble-tili. Mukavia katseluhetkiä!

Missä katsoa Power Slap 2023 -live-lähetykset verkossa?

Yhdysvalloissa kaikki Power Slap -jaksot esitetään TBS:ssä keskiviikkoisin klo 22.00 Yhdysvaltain itäistä aikaa. Seuraavat palvelut sisältävät TBS:n:

Sling TV

Hinta: alkaen 35 USD

Ilmainen kokeilu: kyllä

Sling TV on edullisin ja paras vaihtoehto Power Slap -jaksojen katseluun suorana. Saatat tarvita yhdysvaltalaisen maksukortin tai PayPal-tilin tilataksesi palvelun. Sovelluksen kautta on tarjolla kolmen päivän ilmainen kokeilu.

Suoratoista Slingissä

YouTube TV

Hinta: alkaen 65 USD

Ilmainen kokeilu: kyllä

YouTube TV sisältää TBS:n peruspaketin. Tarjolla on 14 päivän ilmainen kokeilu.

Huomaa: Saatat tarvita yhdysvaltalaisen maksukortin tai PayPal-tilin tilataksesi YouTube TV:n. Voit tilata YouTube TV:n Google Playn kautta ilman yhdysvaltalaista maksukorttia.

Katso YouTubea ExpressVPN:n kanssa

DIRECTV Stream

Hinta: alkaen 75 USD/kuukausi

Ilmainen kokeilu: kyllä

YouTube TV:n tavoin TBS sisältyy myös DirecTV:n peruspakettiin. Tarjolla on viiden päivän ilmainen kokeilu.

Katso DirecTV Streamissa

DAZN

Hinta: vaihtelee

Ilmainen kokeilu: ei

Maailmanlaajuinen DAZN-palvelu sisältää kaikki Power Slap -jaksot, ja live-tapahtuma nähdään 11. maaliskuuta klo 21 Yhdysvaltain itäistä aikaa / 2 GMT.

Suoratoista DAZNia VPN:n kanssa

Power Slapin aikataulu 2023

Power Slap: Road to the Title -ensiesitys oli 18. tammikuuta 2023. Uudet jaksot nähdään TBS:ssä keskiviikkoiltaisin klo 22 Yhdysvaltain itäistä aikaa / 3 GMT.

Alkamispäivä 18. tammikuuta 2023 Jaksot 8 Kanava TBS Alkuperämaa Yhdysvallat

Tietoa Power Slap Leaguesta

Slap fighting on todellista ammattilaisurheilua, joka ottaa vaikutteita muista urheilulajeista. Kuten amerikkalaisessa jalkapallossa, kolikonheitto ratkaisee, kumpi kilpailijoista lyö ensimmäisenä. Lyönti on tehtävä avokämmenellä 30 sekunnin kuluessa, ja sen on osuttava leuan yläpuolelle ja kasvojen alapuolelle, eikä lyötävä osapuoli saa säpsähtää, vetää leukaansa tai nostaa olkapäitään. Kuten muissakin kamppailulajeissa, voittaja ratkaistaan joko tyrmäyksellä tai 10 pisteen järjestelmällä ottelun venyessä kolmeen erään.

Power Slapin virallisen verkkosivuston mukaan hyökkääjän virheitä ovat muun muassa isku niskaan, jaloille astuminen, laiton ärsyttäminen ja pelin viivyttäminen. Vastaavasti puolustajaa voidaan rangaista pelin viivyttämisestä, säpsähtämisestä ja yrityksestä estää läimäys. Seuraamuksiin kuuluvat varoitukset, pistevähennykset, lyönnin menettäminen, uusintalyönti ja jopa hylkääminen.