Koko maailman parhaiden e-urheilijoiden etsintä on käynnissä! Olympialaisten e-urheilusarja 2023 alkoi 1. maaliskuuta, kun ammattilais- ja amatööripelaajat alkivat kilpailla viidessä virtuaalisessa urheilulajissa: jousiammunta, baseball, shakki, pyöräily, tanssi, moottoriurheilu, purjehdus, taekwondo ja tennis. Toiminta jatkuu olympialaisten e-urheiluviikon alkuun asti, joka on paikan päällä käytävä usean päivän turnaus 22.–25. kesäkuuta 2023 Singaporessa. Vaikka e-urheilu ei ole mukana vuoden 2024 kesäolympialaisissa, uusi turnaus on tärkeä etappi e-urheilun kasvussa.

Tällä sivulla kerromme, miten voit katsoa vuoden 2023 olympialaisten e-urheilusarjaa VPN:n avulla.

Date June 22-25, 2023 Location Singapore Games Archery, baseball, chess, cycling, dance, motorsport racing, sailing, taekwondo, and tennis Where to watch it for free Olympics.com

Näin katsot olympialaisten e-urheilusarjaa 2023 VPN:ää käyttäen

Jos suunnitelmissasi on katsoa olympialaisten e-urheilusarjaa 2023 VPN:ää käyttäen, sinulla kävi tuuri! Fanit voivat nimittäin katsoa olympialaisten vuoden 2023 e-urheilusarjaa Olympics.com-sivustolla ilmaiseksi.

Hanki ExpressVPN Lataa ExpressVPN-sovellus älytelevisioosi, puhelimeesi, tablettiisi tai muuhun suoratoistolaitteeseen. Yhdistä haluamaasi suojattuun palvelinsijaintiin. Siirry osoitteeseen Olympics.com Nauti peleistä!

Get ExpressVPN

Mitä e-urheilun olympialaisissa pelataan?

Olympialaisten vuoden 2023 e-urheilusarjassa on mukana viisi virtuaalista lajia: jousiammunta, baseball, shakki, pyöräily, tanssi, moottoriurheilu, purjehdus, taekwondo ja tennis. Gran Turismo on tunnetui videopeli, ja jotkin pesäpallofanit voivat tuntea Power Bros -sarjan.

Allao on lista jokaisesta lajista, joissa e-urheilusarjassa kisataan.

Jousiammunta(Tic Tac Bow)

Baseball (WBSC eBASEBALL™: POWER PROS)

Shakki (Chess.com)

Pyöräily (Zwift)

Tanssi (JustDance)

Moottoriurheilu (Gran Turismo)

Purjehdus (Virtual Regatta)

Taekwondo (Virtual Taekwondo)

Tennis (Tennis Clash)

Useita pelejä, mukaan lukien Tennis Clash ja JustDance, ovat pelattavissa ilmaiseksi. Miten pärjäät maailman huipuille Tic Tac Bow -pelissä?

Miksi sisällyttää e-urheilu olympialaisiin?

Kilpailullinen videopelaaminen on muuttunut viime vuosikymmenen mittaan rajusti, eikä huipulle pyrkivien treenaamista enää ihmetellä. Statistan mukaan globaali e-urheilumarkkina arvioitiin hiukan yli 1,38 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoiseksi.

On kiinnostavaa, että e-urheilusarja ei sisällä perinteisiä e-urheilupelejä, kuten League of Legends, Super Smash Bros. tai Overwatch. Suositut pelit, kuten NBA 2K (koripallo), FIFA (jalkapallo) ja MLB The Show (baseball), jätettiin myös ulos. Sen sijaan KOK valitsi useita ilmaiseksi pelattavia mobiilipelejä, jotka ovat kansainvälisesti suosituimpia kuin Yhdysvalloissa.

Lausunnossaan Digiday-julkaisulle KOK selitti, että kisoihin valittiin olympialaisten arvoihin sopivia pelejä, ja huomioi pelien osallistavuuden, tekniset esteet osallistumiselle, pelaajakunnan sukupuolijaon ja pyrki välttämään minkäänlaista henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa, sillä KOK:n missio on yhdistää maailma rauhanomaisen kilpailun merkeissä.

Get ExpressVPN

ExpressVPN on VPN-palvelu, jota ei ole tarkoitettu tekijänoikeuden loukkaamisen välineeksi. Ole hyvä ja lue ExpressVPN:n ja sisältöä tarjoavan palvelun käyttöehdot saadaksesi lisätietoja.