Best dark web search engines in 2023

Finalmente, ha llegado el momento de explorar la dark web. En primer lugar, es necesario saber cómo acceder a la dark web. Pero una vez dentro, no se puede simplemente ejecutar una búsqueda normal de Google. Necesitará un motor de búsqueda para la dark web, y hemos recopilado una lista de los mejores que existen.

¿Qué es un motor de búsqueda para la dark web?

Antes de que entremos en los motores de búsqueda para la dark web, veamos qué es exactamente la dark web. La dark web es una colección de páginas web ocultas a las cuales solo se puede acceder mediante navegadores especiales, el más común de los cuales es el navegador Tor. Los datos enviados por la dark web están encriptados y pasan por múltiples nodos que están alojados en una red global de voluntarios. Esta configuración garantiza que los usuarios y los operadores de páginas web puedan permanecer en el anonimato.

La dark web tiene la reputación de ser un mercado de dudosa legitimidad, pero resulta que también tiene usos legítimos. Por ejemplo, los periodistas e informantes pueden comunicarse de manera segura y compartir información delicada en la dark web sin importar dónde se encuentren y sin riesgo de intercepción. Diversas páginas web de noticias e información, como The New York Times y BBC también tienen versiones para Tor, lo que brinda a estas centrales de noticias publicar su información en lugares donde las páginas normales están censuradas.

Pero la dark web no es el lugar más fácil de navegar del mundo; los enlaces de la dark web son largos y las páginas normalmente no son muy conocidas. Las páginas web en la dark web están alojadas y se accede a ellas mediante la red Tor; se pueden identificar porque el dominio superior que usan es “.onion”. Los enlaces de la dark web no están listados en los motores de búsqueda comunes, así que una búsqueda en Google no servirá. Para explorar la dark web, es necesario antes procurarse un motor de búsqueda para dark web.

Mejores motores de búsqueda para explorar la dark web

¿Listos para explorar y aprovechar los recursos de la dark web? Aquí les indicamos los mejores buscadores para usar en la dark web.

Torch

Torch (enlace onion aquí) seguramente sea el buscador más conocido de la dark web, y es uno de los más antiguos. El buscador rastrea e indexa páginas onion todos los días, y tiene uno de los índices más amplios de resultados de búsqueda onion. También carga bastante rápido, y la interfaz se parece a la de Google, lo que lo hace lucir muy familiar. A causa de su amplísima biblioteca de búsquedas, Torch seguramente es el mejor motor de búsqueda para explorar la dark web. Una interfaz familiar y altas velocidades de carga son algunos adicionales muy agradables.

Una cosa con la que hay que tener cuidado es que, al igual que la mayoría de los motores de búsqueda de la dark web, Torch no filtra las páginas web. Esto incrementa la probabilidad de toparse con una página web malintencionada o con material potencialmente dañino.

Ahmia

Ahmia (enlace onion aquí) es un sólido buscador para la dark web. Además de presentar los resultados de la búsqueda, este buscador sirve para ver estadísticas, información derivada y noticias acerca de la red Tor, lo que lo vuelve increíblemente útil para cualquiera que quiera explorar la dark web. A diferencia de otros buscadores en la dark web, Ahmia tiene una política contra los “materiales abusivos” y los bloquea.

DuckDuckGo

Tal vez no sea el nombre más reconocible de la lista, y hemos apoyado su uso como un motor de búsqueda normal durante un tiempo. DuckDuckGo (enlace onion aquí) es un buscador compatible con privacidad que funciona en los principales buscadores, como Chrome y Firefox pero, ¿sabía que también es el motor de búsqueda estándar para el navegador Tor?

DuckDuckGo no lleva registros de su actividad, así que sus hábitos de búsqueda, tanto en la dark web como fuera de esta, quedan totalmente en privado. La única desventaja de DuckDuckGo es que podría mostrar menos resultados de búsqueda de la dark web en comparación con otros motores de búsqueda en la lista.

Haystack

Haystack (enlace onion aquí) probablemente tenga la mayor cantidad de índices entre todos los buscadores de la dark web: nada menos que 1500 millones de páginas web indexadas. Opera con un modelo “freemium”, así que habrá que pagar algo de dinero para librarse de anuncios y para obtener acceso a funcionalidades como las versiones históricas de las páginas web. Al igual que DuckDuckGo, Haystack es una opción respetuosa de la privacidad, y prometen no hacer seguimiento a sus datos ni tampoco poner en riesgo su privacidad con fines de lucro.

The Hidden Wiki

Si bien técnicamente no es un motor de búsqueda, estamos incluyendo a The Hidden Wiki (enlace onion aquí) debido a lo útil que es para explorar la dark web. Su estructura es como la de un directorio, lo que facilita mucho la navegación en la dark web porque suministra un directorio categorizado de enlaces indexados. The Hidden Wiki también evita que las páginas malintencionadas en la dark web aparezcan en el directorio, pero al igual que ocurre con los demás buscadores, algunas páginas de dudosa reputación pueden llegar a aparecer en la lista.

Con los buscadores antes mencionados no hay pérdida, pero también existen otros que han entrado en la “pelea”, con diversos niveles de éxito. Aquí les presentamos cinco de ellos que, desafortunadamente, caen con frecuencia en períodos de interrupción o inactividad:

Not Evil . No, el nombre “Not Evil” (literalmente “no es malvado”) no es psicología inversa; es un juego de palabras con el antiguo lema de Google: “Don’t be evil” (“no seas malvado”). Pero nombrecitos graciosos aparte, Not Evil tiene indexados más de 32 millones de páginas y 14 millones en enlaces onion.

. No, el nombre “Not Evil” (literalmente “no es malvado”) no es psicología inversa; es un juego de palabras con el antiguo lema de Google: “Don’t be evil” (“no seas malvado”). Pero nombrecitos graciosos aparte, Not Evil tiene indexados más de 32 millones de páginas y 14 millones en enlaces onion. Candle . Candle luce y funciona de manera similar al buscador de Google, lo que lo vuelve muy familiar para muchos usuarios. Sin embargo, su biblioteca de búsquedas es relativamente pequeña, con solo 100.000 páginas web, lo que lo vuelve mucho menor que los demás buscadores de la lista.

. Candle luce y funciona de manera similar al buscador de Google, lo que lo vuelve muy familiar para muchos usuarios. Sin embargo, su biblioteca de búsquedas es relativamente pequeña, con solo 100.000 páginas web, lo que lo vuelve mucho menor que los demás buscadores de la lista. Recon . Es bien conocido por su uso en la exploración de los infames mercados de la dark web. Sus resultados cubren mercados y proveedores activos y permiten hacer referencias cruzadas de la información de proveedores, listas de precios y más.

. Es bien conocido por su uso en la exploración de los infames mercados de la dark web. Sus resultados cubren mercados y proveedores activos y permiten hacer referencias cruzadas de la información de proveedores, listas de precios y más. Dark Search . Relativamente nuevo en la escena de los motores de búsqueda es el buscador Dark Search. Ofrece una interfaz fácil de usar y acceso gratuito a los enlaces y páginas onion.

. Relativamente nuevo en la escena de los motores de búsqueda es el buscador Dark Search. Ofrece una interfaz fácil de usar y acceso gratuito a los enlaces y páginas onion. Onion Search ayuda a acceder con facilidad a páginas Onion. Hacen la promesa de eliminar los contenidos reportados de abuso de menores. Hay que hacer notar que el motor de búsqueda menciona que “cumple a cabalidad la ley de Francia”.

Cosas a tener en cuenta al navegar en la dark web

Evitar descargar archivos de la dark web. La reputación sombría de la dark web no proviene solo de habladurías. Los archivos en la dark web típicamente están llenos de malware.