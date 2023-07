In einigen Fällen kann die Verwendung eines VPNs Ihre Verbindungs- und Streaming-Geschwindigkeiten sogar verbessern, wenn Ihr Internetanbieter den Datenverkehr drosselt. Das Streaming mit einem VPN macht Ihre Online-Aktivitäten auch privater und sicherer, da Ihre Verbindung durch Tunneling und Verschlüsselung geschützt ist, sodass Dritte wie Internetanbieter Ihre Datenpakete nicht einsehen können. Denn warum sollten Ihr Internetanbieter oder Werbetreibende wissen, was Sie sich auf Netflix anschauen? Das Streaming mit einem VPN ist außerdem wichtig, um mehr Sicherheit zu genießen, wenn Sie sich in einem öffentlichen WLAN befinden.



Während alle VPNs Ihre Internetverbindung potenziell verlangsamen können, ist ExpressVPN eines der schnellsten, und Nutzer bemerken selten einen Unterschied. Das Streaming funktioniert am besten, wenn Sie mit einem Serverstandort verbunden sind, der Ihrem eigenen geografischen Standort am nächsten liegt. Sind Sie mit dem gewünschten Standort verbunden und haben dennoch Probleme mit der Verbindung, wenden Sie sich bitte an den ExpressVPN-Support.