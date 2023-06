Schauen Sie die US Darts Masters 2023 online

Die US Darts Masters 2023 werden vom 2. bis 3. Juni im Madison Square Garden in New York ausgetragen. Bei dieser Veranstaltung der World Series of Darts werden einige der größten Namen des internationalen Dartsports gegen führende lokale Stars antreten. Die Teilnehmer für die diesjährigen US Darts Masters stehen fest: Nathan Aspinall, der Sieger des World-Series-of-Darts-Turniers 2019, kehrt zurück. Zu ihm gesellen sich Dimitri van den Bergh, ein weiterer Star der Premier League, sowie Rob Cross und Luke Humphries. Dazu kommen die üblichen Top Vier – Michael van Gerwen, Michael Smith, Gerwyn Price und Peter Wright – die im Madison Square Garden spielen werden.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie Darts 2023 mit ExpressVPN sicher livestreamen und jede Sekunde der Action genießen können!

Schauen Sie US Darts Masters 2023 kostenlos auf ITV

Preis: Kostenlos

Sie können die Darts-Events live auf ITV4 mitverfolgen.

So schauen Sie Darts auf ITV:

Holen Sie sich ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort im Vereinigten Königreich. Gehen Sie auf ITVX und registrieren Sie sich. Viel Spaß beim Streamen!

Das Streaming von ITV ist völlig kostenlos, aber Sie müssen bei der Registrierung möglicherweise eine britische Postleitzahl angeben, z. B. WC1X 0AA.

Livestreamen Sie die US Darts Masters 2023 auf Viaplay

Preis: ab 16 €/Monat

Sie können Darts-Events über Viaplay, den europäischen Online-Streaming-Dienst, der mehrere hochkarätige Darts-Turniere überträgt, livestreamen.

So schauen Sie Darts auf Viaplay:

Holen Sie sich ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in den Niederlanden. Gehen Sie auf Viaplay und registrieren Sie sich. Viel Spaß beim Streamen!

Livestreamen Sie US Darts Masters auf DAZN

Preis: unterschiedlich

Sie können Darts-Events live auf DAZN verfolgen. DAZN akzeptiert nur lokale Kredit-/Debitkarten. Andernfalls können Sie sich stattdessen über PayPal registrieren.

So schauen Sie Darts auf DAZN:

Holen Sie sich ExpressVPN. Verbinden Sie sich wahlweise mit einem Serverstandort in den USA, Kanada, Italien oder Deutschland. Gehen Sie auf DAZN und registrieren Sie sich. Viel Spaß beim Streamen!

Hinweis: Ihr DAZN-Abo ist an Ihr Wohnsitzland (USA, Kanada, Italien oder Deutschland) gebunden und kann nicht auf ein anderes Land geändert werden, auch nicht auf Reisen.

Livestreamen Sie Dartsveranstaltungen auf Sky Sports

Preis: 39,99 $/Monat

Leben Sie in Großbritannien? Sky Sports hat die exklusiven TV-Rechte für alle großen Darts-Turniere, wie die PDC World Championships und Premier League Darts.

So schauen Sie Darts auf Sky Sports:

Holen Sie sich ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem sicheren Serverstandort im Vereinigten Königreich. Registrieren Sie sich bei Sky Go. Sie benötigen möglicherweise eine britische Kredit-/Debitkarte, um den Dienst abonnieren zu können. Viel Spaß beim Streamen!

Schauen Sie Darts live auf PDCTV

Preis: 10 £/Monat oder 60 £/Jahr

Die offizielle PDC-Website bietet den Streamingdienst PDCTV-HD an. Alle großen, im Fernsehen übertragenen PDC-Events werden (außerhalb Großbritanniens, Deutschlands, Irlands und der Niederlande) über PDCTV-HD live online übertragen.

So streamen Sie sicher und mit den besten Geschwindigkeiten:

Holen Sie sich ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit dem sicheren Serverstandort, der Ihnen am nächsten liegt. Gehen Sie auf PDCTV und abonnieren Sie den Dienst. Viel Spaß beim Streamen!

Entdecken Sie Highlights und Spielerinterviews auf dem offiziellen PDC-YouTube-Kanal

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal der PDC können Sie sich die neuesten Szenen von den Darts-Events ansehen:

Holen Sie sich ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem sicheren Serverstandort. Gehen Sie auf den offiziellen YouTube-Kanal der PDC. Viel Spaß!

Darts-Turniere und Ranglisten

Die PDC hat verschiedene Meisterschaftswettbewerbe ins Leben gerufen und organisiert diese, darunter die jährliche PDC World Darts Championship, das World Matchplay, World Grand Prix, UK Open, Premier League und Grand Slam. Sie führt auch ihre eigene Weltrangliste, die auf den Leistungen der Spieler basiert. Der PDC Order of Merit basiert auf dem Preisgeld, das die Spieler über einen Zeitraum von zwei Jahren bei Ranglistenturnieren gewonnen haben. Die Top 10 Spieler in der diesjährigen Order of Merit sind:

Michael Smith Peter Wright Michael van Gerwen Gerwyn Price Rob Cross Luke Humphries Jonny Clayton Danny Noppert Nathan Aspinall Dimitri Van den Bergh

