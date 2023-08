Sie haben sich also entschieden, das Dark Web zu erkunden. Zunächst müssen Sie wissen, wie Sie auf das Dark Web zugreifen können – und wenn Sie einmal drin sind, können Sie nicht einfach eine normale Google-Suche durchführen. Sie benötigen eine Dark Web-Suchmaschine, und wir haben die besten für Sie zusammengestellt.

Was ist eine Dark-Web-Suchmaschine?

Bevor wir uns mit Dark Web-Suchmaschinen befassen, lassen Sie uns erst einmal klären, was das Dark Web ist. Das Dark Web ist eine verborgene Sammlung von Websites, auf die Sie nur über spezielle Browser zugreifen können, am häufigsten über den Tor Browser. Daten, die über das Dark Web gesendet werden, sind verschlüsselt und werden über mehrere von einem weltweiten Netzwerk von Freiwilligen gehostete Knoten weitergeleitet. So wird sichergestellt, dass Nutzer und Website-Betreiber anonym bleiben können.

Mehr zum Thema: Deep Web vs. Dark Web: Was ist der Unterschied?

Das Dark Web hat den Ruf eines zwielichtigen Marktplatzes, aber es hat auch legitime Zwecke. So können beispielsweise Journalisten und Informanten sicher über das Dark Web kommunizieren und sensible Informationen austauschen, wo immer sie sich befinden und ohne das Risiko, dass sie abgehört werden. Mehrere Nachrichten- und Informationsseiten wie die New York Times und die BBC verfügen ebenfalls über Tor-Versionen, die Nachrichten an Orte liefern können, an denen ihre normalen Websites zensiert sind.

Aber das Dark Web ist kein leicht zu navigierender Ort: Dark-Web-Links sind lang, und die Websites sind im Allgemeinen keine bekannten Namen. Websites im Dark Web werden im Tor-Netzwerk gehostet und über dieses aufgerufen. Sie können sie daran erkennen, dass sie die Top-Level-Domain „.onion“ von Tor verwenden. Links aus dem Dark Web werden nicht in regulären Suchmaschinen aufgelistet, daher ist eine Google-Suche nicht hilfreich. Um das Dark Web zu durchsuchen, müssen Sie zuerst eine Dark Web-Suchmaschine aufrufen.

Die besten Suchmaschinen für das Dark Web

Sind Sie bereit, die Ressourcen des Dark Web zu erkunden und zu nutzen? Hier sind die besten Suchmaschinen für das Dark Web.

Torch

Torch (Onion-Link hier) ist wahrscheinlich die bekannteste Dark Web-Suchmaschine und auch eine der ältesten. Die Suchmaschine crawlt und indexiert täglich Onion-Sites und ihre Onion-Suchergebnisse verfügt über eine der größten Anzahl von. Außerdem lädt sie ziemlich schnell und die Benutzeroberfläche erinnert an Google, was sie vertraut erscheinen lässt. Aufgrund ihrer großen Suchbibliothek ist Torch wahrscheinlich die beste Suchmaschine, um das Dark Web zu erkunden. Eine vertraute Benutzeroberfläche und schnelle Ladezeiten sind das Tüpfelchen auf dem i.

Eine Sache, auf die Sie achten sollten, ist, dass Torch wie die meisten Suchmaschinen für das Dark Web Websites nicht filtert. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, auf eine bösartige Website oder schädliches Material zu stoßen.

Ahmia

Ahmia (Onion-Link hier) ist eine robuste Suchmaschine für das Dark Web. Die Suchmaschine liefert nicht nur Suchergebnisse, sondern kann auch Statistiken, Erkenntnisse und Neuigkeiten über das Tor-Netzwerk anzeigen, was sie zu einem unglaublich nützlichen Werkzeug für alle macht, die das Dark Web erkunden möchten. Im Gegensatz zu anderen Dark-Web-Suchmaschinen hat Ahmia eine Richtlinie gegen „missbräuchliches Material“ und blockiert dieses.

DuckDuckGo

Dies ist möglicherweise der bekannteste Name auf der Liste, und wir setzen uns schon seit einiger Zeit für seine Nutzung als reguläre Suchmaschine ein. DuckDuckGo (Onion-Link hier) ist eine datenschutzfreundliche Suchmaschine, die in allen gängigen Browsern wie Chrome und Firefox funktioniert. Wussten Sie jedoch, dass sie auch die Standard-Suchmaschine für den Tor Browser ist?

DuckDuckGo protokolliert Ihre Aktivitäten nicht, sodass Ihre Suchgewohnheiten, ob im Dark Web oder nicht, vertraulich bleiben. Der einzige Nachteil von DuckDuckGo ist, dass Sie im Vergleich zu den anderen Suchmaschinen auf dieser Liste möglicherweise weniger Dark-Web-Suchergebnisse zu sehen bekommen.

Haystack

Haystack (Onion-Link hier) hat mit über 1,5 Milliarden Websites möglicherweise die meisten indexierten Dark-Websites aller Dark-Web-Suchmaschinen. Die Suchmaschine läuft jedoch auf einem Freemium-Modell, sodass Sie etwas Geld berappen müssen, um die Suchmaschine werbefrei nutzen zu können und Funktionen wie den Zugriff auf vergangene Versionen von Websites zu erhalten. Wie DuckDuckGo ist auch Haystack eine datenschutzfreundliche Wahl und verspricht, weder Ihre Daten zu verfolgen noch aus Profitgründen Ihre Privatsphäre zu gefährden.

The Hidden Wiki

Technisch gesehen handelt es sich hier zwar nicht um eine Suchmaschine, dennoch nehmen wir The Hidden Wiki (Onion-Link hier) wegen seiner Nützlichkeit bei der Erkundung des Dark Web auf. Es funktioniert eher wie ein Verzeichnis und erleichtert die Navigation im Dark Web, indem es ein kategorisiertes Verzeichnis mit indexierten Links bereitstellt. The Hidden Wiki blockiert auch viele bösartige Websites im Dark Web, sodass sie nicht in seinem Verzeichnis zu sehen sind, aber wie bei allen Dark-Web-Suchmaschinen schaffen es einige zwielichtige Websites trotzdem auf die Liste.

Mit den oben genannten fünf Dark-Web-Suchmaschinen können Sie nichts falsch machen, aber es gibt auch andere, die sich ins Getümmel gestürzt haben – mit unterschiedlichem Erfolg. Hier sind fünf auf unserem Radar, die leider anscheinend häufige Ausfallzeiten haben:

Not Evil . Nein, der Name Not Evil ist keine umgekehrte Psychologie, sondern eine Anspielung auf Googles altes Motto: Don’t be evil . Abgesehen von der frechen Namensgebung hat Not Evil über 32 Millionen indexierte Websites und 14 Millionen Onion-Links.

Candle . Candle sieht der Google-Suchmaschine sehr ähnlich und funktioniert auch annähernd so, weshalb sie vielen Nutzern sofort vertraut ist. Allerdings ist ihre Suchbibliothek mit 100.000 Webseiten im Vergleich zu den anderen Suchmaschinen auf dieser Liste relativ klein, was sie diesen gegenüber verblassen lässt.

Recon . Diese Suchmaschine ist vor allem für ihre Verwendung bei der Erkundung der berüchtigten Dark-Web-Marktplätze bekannt. Die Ergebnisse decken aktive Marktplätze und Anbieter ab und ermöglichen Querverweise auf Anbieterdetails, Angebote und mehr.

Dark Search . Relativ neu in der Szene der Dark-Web-Suchmaschinen. Die treffend bezeichnete Suchmaschine bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und kostenlosen Zugang zu Onion-Links und -Websites.

Relativ neu in der Szene der Dark-Web-Suchmaschinen. Die treffend bezeichnete Suchmaschine bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und kostenlosen Zugang zu Onion-Links und -Websites. Onion Search . Onion Search hilft Ihnen beim einfachen Zugriff auf Onion-Seiten. Die Suchmaschine gelobt, gemeldete Inhalte über Kindesmissbrauch zu entfernen. Bemerkenswert ist, dass sie eine volle Konformität mit dem französischen Recht erwähnt .



Was Sie beim Surfen im Dark Web beachten sollten

Das Dark Web ist nicht reguliert. Deswegen ist es wichtig, dass Sie beim Surfen auf Ihre Sicherheit achten und sich schützen. Diese Dinge sollten Sie beachten, wenn Sie im Dark Web unterwegs sind: